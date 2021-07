EA Play Live: in arrivo 4 eventi tra futuro degli FPS, giochi EA Sports e titoli indie

Il mese di luglio sarà particolarmente denso di appuntamenti per Electronic Arts. Oltre al già annunciato evento EA Play Live 2021, il colosso videoludico americano ha deciso di tenere altri quattro appuntamenti in streaming per discutere dei titoli in sviluppo e illustrare la propria visione sul futuro dell'industria.

La scaletta degli appuntamenti "extra-EA Play Live" prevede degli eventi Spotlight con discussioni che coinvolgeranno gli sviluppatori delle sussidiarie di Electronic Arts e gli autori dei progetti che verranno lanciati sotto l'egida del programma EA Originals.

Il Futuro degli Sparatutto in Prima Persona

L'evento in streaming sul futuro degli FPS di EA si terrà alle ore 19:00 italiane dell'8 luglio e vedrà la partecipazione degli sviluppatori di Apex Legends e Battlefield 2042. Allo show Spotlight parteciperanno Oskar Gabrielson e Christian Grass di EA DICE e DICE Los Angeles, oltre a Vince Zampella e Chad Grenier di Respawn.

EA Loves Independent Studios

Lo show sui giochi indipendenti si terrà il 13 luglio alle ore 19:00 italiane e si focalizzerà sull'impegno di Electronic Arts per supportare le opere sviluppate dagli autori che partecipano al programma EA Originals. All'evento parteciperanno Josef Fares di Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm di Zoink (Lost in Random), Mel Philips e Abubarker Salim di ​​Silver Rain e Guha Bala di Velan (Knockout City).

Come la community sta plasmando Madden NFL 22

Lo streaming speciale per Madden NFL 22 si terrà alle ore 01:00 italiane del 19 luglio e darà modo a Seann Graddy, Tom Lischke e Andre Weingarten di EA Sports di spiegare come gli sviluppatori del nuovo simulatore di football americano desiderano realizzare un titolo in grado di soddisfare le attese e le richieste dei fan.

More EA Sports!

Lo streaming Spotlight sui titoli sportivi di Electronic Arts inizierà alle ore 19:00 del 20 luglio. L'evento dovrebbe fare da sfondo ad annunci, o comunque a delle anticipazioni, su titoli estremamente attesi come FIFA 22 e gli altri giochi EA Sports che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che l'appuntamento principale organizzato da Electronic Arts, l'EA Play Live 2021, si terrà alle ore 19:00 italiane di giovedì 22 luglio.