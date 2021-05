EA Play Live ha una data: novità in arrivo per Battlefield 6, Dragon Age 4 e FIFA 22?

I gestori dei profili social di Electronic Arts annunciando ufficialmente la data di EA Play Live. La prossima edizione dello show organizzato dal colosso videoludico statunitense si terrà rigorosamente in remoto e farà da sfondo a diversi reveal.

Con la già confermata l'assenza di EA e Sony dall'E3 2021, l'azienda americana ribadisce il concetto fissando lo spettacolo a più di un mese di distanza dalla kermesse losangelina. Stando infatti a quanto svelato su Twitter da Electronic Arts, l'edizione 2021 dell'evento EA Play Live si terrà il 22 luglio.

Quali sorprese ci attendono in questo show digitale? Il messaggio condiviso sui social da EA non fornisce indizi sugli annunci previsti nel corso dell'evento, ma dagli indizi lanciati in queste settimane dalla compagnia americana possiamo dare (quasi) per scontata la presenza di Battlefield 6, Dragon Age 4, FIFA 22 e Skate 4, con filmati di approfondimento e informazioni sullo stato di sviluppo dei titoli in questione. E che dire allora del prossimo episodio di Need for Speed e delle attese nutrite dai fan del Comandante Shepard per il ritorno della serie sci-fi di BioWare con Mass Effect next gen?

Ben prima del 22 luglio, però, sono già previste delle importanti novità su Battlefield 6, a giudicare dall'ultimo tweet di EA che invita gli appassionati della serie ad attendersi "un'esplosione a giugno", suggerendo così l'arrivo di tantissime informazioni sul kolossal sparatutto attualmente in sviluppo presso DICE con la collaborazione attiva del team di DICE Los Angeles. Anche Criterion lavora a Battlefield 6, oltre a EA Gothenburg e Industrial Toys.