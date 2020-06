EA Play Live: maratona su Twitch giovedì 18 giugno a partire dalle 20:00

Siete pronti per una nuova maratona? Dopo quella che ha accompagnato l'evento, la redazione di Everyeye si sta preparando per replicare in vista di un altro importante evento di questa strana estate. Stiamo parlando ovviamente dell'EA Play Live!

Uno dei più grandi publisher del settore si appresta a scendere in campo e a mostrarci un assaggio dei giochi in sviluppo per le console di prossima generazione. Stiamo ovviamente parlando di Electronic Arts, fresca di annuncio del Star Wars Squadrons di EA Motive. L'appuntamento con l'EA Play Live è fissato all'una di notte di venerdì 19 giugno, ma la nostra redazione vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle ore 20:00 di giovedì 18 giugno. Si prospettano almeno sei ore di diretta, per una maratona che non potete assolutamente perdervi!

Dal publisher americano ci aspettiamo grandi cose, a partire da un bel gameplay di Star Wars Squadrons, nuovo gioco di combattimenti spaziali ambientato nell'universo di Guerre Stellari. È stato inoltre già confermato che verrà mostrato il teaser del nuovo progetto dell'autore di A Way Out, Josef Fares. Diamo inoltre per scontata la presenza degli sportivi della prossima stagione, a partire da FIFA 21, e non ci stupiremmo affatto se ricevessimo un assaggio del prossimo lavoro di DICE, quel Battlefield 6 che è già stato fissato per il 2021. E voi cosa vi aspettate di vedere?