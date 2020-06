EA Play Live è stato rinviato, ecco la nuova data dell'evento

Proprio come visto con tutti gli altri publisher che avevano fissato un appuntamento digitale per i prossimi giorni, anche Electronic Arts ha deciso di posticipare di qualche giorno il proprio EA Play Live 2020.

L'evento digitale di Electronic Arts, inizialmente previsto per il prossimo venerdì 12 giugno all'una di notte italiana, si terrà esattamente una settimana dopo. La nuova data dell'EA Play Live è infatti fissata per il 19 giugno sempre all'una di notte.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sui social dal publisher:

"Viste le importanti discussioni che si stanno tenendo in questi giorni e visto che ci sono voci che meritano tutta l'attenzione del pianeta, abbiamo deciso di posticipare l'evento che ci unirà grazie ai videogiochi. Ci vediamo all'EA Play Live 2020 il 19 giugno all'1:00."

In attesa di scoprire quali sono le novità in serbo da parte del publisher di FIFA e Apex Legends, vi ricordiamo che tra gli eventi che hanno subito un posticipo troviamo anche il Night City Wire di Cyberpunk 2077 e il Guerrilla Collective. Se gli eventi già citati hanno già una nuova data, ad non avere ancora un appuntamento è l'evento dedicato ai giochi di PlayStation 5, inizialmente previsto per lo scorso giovedì 4 giugno 2020.