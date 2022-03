EA Play non si farà quest'anno; un evento da una grande compagnia a giugno, per Jeff Grubb

Jeff Grubb torna alla ribalta lanciando una nuova serie di rumor. Dopo aver già anticipato che la versione finale di Grounded non arriverà nel 2022, il noto insider e giornalista videoludica ha discusso dei possibili eventi inerenti al mondo del gaming a cui assisteremo nel corso dell'estate.

Come riferito all'interno di un suo recente post su Twitter, Jeff Grubb sembra non avere dubbi sul fatto che quest'anno non ci sarà un nuovo EA Play. Solitamente, Electronic Arts sfrutta il periodo estivo per tenere il suo più importante evento annuale per svelare nuovi progetti e aggiornare i fan sui titoli in via di sviluppo già presentati, ma evidentemente il publisher statunitense ha piani diversi per il 2022.

Gli appassionati non dovrebbero rimanere a bocca asciutta, in ogni caso, dal momento che lo stesso Grubb anticipa che una grande compagnia sta facendo i preparativi per uno showcase da tenere durante quest'estate, nel periodo giugno/E3. Purtroppo non si fanno nomi espliciti, ma Nick Baker di XboxEra ha suggerito proprio nelle scorse ore che Microsoft presenterà un nuovo evento intorno al mese di maggio (insieme ad un altro previsto per settembre), e non è da escludere che le due voci di corridoio puntino nella stessa direzione. Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Jeff Grubb ha anche suggerito che Dead Space Remake uscirà nei primi mesi del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, cosa poi confermata da EA stessa con un comunicato ufficiale.