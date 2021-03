EA Play in offerta su PS4 e PS5: un mese a 0,99 euro su PlayStation Store

Con gli abbonati ad EA Play raddoppiati grazie all'inclusione del servizio in Xbox Game Pass Ultimate, il servizio è ora in promozione sulle console di casa Sony.

Gli utenti che non hanno mai usufruito del servizio di abbonamento proposto da Electronic Arts possono infatti usufruire di una speciale promozione. La prima sottoscrizione ad EA Play viene infatti proposta a prezzo scontato, per una cifra di soli 0,99 euro per un mese di abbonamento. Normalmente, la tariffa proposta per il medesimo arco temporale è invece pari a 3,99 euro. L'offerta sarà disponibile solamente per un periodo di tempo molto limitato, con scadenza fissata per il prossimo martedì 9 marzo 2021. Di seguito, trovate la pagina di riferimento sullo store digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5:

Tra i nuovi giochi in arrivo nel catalogo EA Play a marzo ricordiamo gli sportivi Madden NFL 21, NHL 21 e l'apprezzato Star Wars: Squadrons sviluppato da EA Motive. Quest'ultimo, in particolare, porterà l'immaginario di Guerre Stellari all'interno dell'a partire dal prossimo 18 marzo. Già confermato inoltre l'inserimento del nuovo titolo di Josef Fares nel servizio a partire dal Day One. Per tutti i dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla recente video anteprima di It Takes Two