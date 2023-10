EA Play: la prova a tempo di EA Sports WRC precede l'arrivo di Wild Hearts

Come preannunciato da Microsoft con il reveal dei nuovi giochi di novembre su Game Pass, Electronic Arts si appresta a espandere il proprio servizio per consentire agli iscritti a EA Play di accedere alla prova a tempo di EA Sports WRC e alla versione completa dell'hunting game Wild Hearts.

A partire da oggi martedì 31 ottobre, tutti gli iscritti a EA Play, PC Game Pass o al tier Ultimate di Xbox Game Pass possono cimentarsi nelle sfide offerte dalla Trial Early Access di EA Sports WRC, il simulatore di rally tra fango e piste sterrate.

La nuova esperienza di guida firmata Codemasters può essere provata dagli abbonati a EA Play per un totale di 5 ore. La Trial di EA Sports WRC va così a 'chiudere col botto' un mese di ottobre particolarmente ricco per gli iscritti a EA Play, basti ricordare il recente approdo nel servizio di Dead Space Remake e la prova di 10 ore di EA Sports UFC 5.

A partire dal 9 novembre, gli abbonati a EA Play, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate avranno inoltre l'opportunità di immergersi nelle atmosfere action fantasy di Wild Hearts, l'hunting game che lancia la sfida a Monster Hunter. Per saperne di più sull'ultima esperienza interattiva del team Omega Force, il nostro consiglio non può che essere quello di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Wild Hearts.