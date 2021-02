EA Play raddoppia il numero degli abbonati dopo l'accordo con Xbox Game Pass Ultimate

Dallo scorso novembre è entrato in vigore l'accordo formalizzato tra Electronic Arts e Microsoft per cui il catalogo di EA Play (precedentemente conosciuto con il nome di EA/Origin Access) è entrato a far parte della vasta raccolta di giochi contenuti all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.

Era prevedibile che la partnership riuscisse a portare benefici ad entrambe le parti interessate e così è stato, stando a quanto diffuso da Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts: EA Play ha raddoppiato il numero dei suoi utenti nel giro degli ultimi tre mesi. Il conteggio, che a settembre era fermo a 6.5 milioni di abbonati, è salito vertiginosamente a quasi 13 milioni dopo l'integrazione del servizio all'interno dell'offerta di Xbox Game Pass Ultimate. Oltre ai titoli che Microsoft aggiunge autonomamente nel catalogo del suo servizio di gaming on demand, sempre più utenti abbonati al Game Pass Ultimate possono così accedere senza costi aggiuntivi ai giochi facenti parte dei franchise di Mass Effect e Dragon Age di BioWare, FIFA, Star Wars e molti altri ancora.

Si tratta di un notevole successo per entrambe le aziende, e chissà che Ubisoft non segue le orme di Electronic Arts decidendo di aggiungere alcuni dei titoli contenuti all'interno di Ubisoft+, come suggerivano alcune insistenti voci che si sono fatte largo durante le scorse settimane.