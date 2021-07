EA Play Sotto i Riflettori: l'appuntamento del 13 luglio è dedicato agli indie

In attesa dell'EA Play Live del 22 luglio, Electronic Arts ha preparato una serie di eventi dalla portata più contenuta, presentati con il nome di "EA Play Sotto i Riflettori", durante i quali gli sviluppatori della casa forniscono degli approfondimenti sui loro giochi già disponibili o in lavorazione.

Il primo di questi appuntamenti, andato in onda lo scorso 8 luglio, ha visto la partecipazione di DICE e Respawn Entertainment, i quali ci hanno fornito qualche anticipazione su Battlefield 2042, in uscita il prossimo 22 ottobre, e Apex Legends, che tra non molto tempo accoglierà una nuova stagione e una nuova Leggenda. È già tempo di rimettere mano al calendario tuttavia, dal momento che alle 19:00 di domani 13 luglio andrà in onda un'altra puntata, stavolta tutta dedicata agli studi indipendenti.



"Adoriamo vedere il settore innovarsi e amiamo collaborare con studi che hanno la stessa passione", dichiara EA. Per questo dedicherà un intero Sotto i Riflettori al ruolo fondamentale degli sviluppatori indie nell'industria, incaricando a Todd Martens del Los Angeles Times di condurre una tavola rotonda con Josef Fares di Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm di Zoink (Lost in Random), Melissa Phillips e Abubakar Salim di Silver Rain Games, il nuovo arrivato nella famiglia EA Originals, e Guha Bala di Velan (Knockout City). Si preannuncia una discussione vivace che toccherà moltissimi temi.

Vi anticipiamo già che gli altri due appuntamenti di EA Play Sotto i Riflettori si svolgeranno il 19 luglio (Madden NFL 2022) e il 20 luglio (altri giochi EA Sports), come antipasto al grande evento del 22 luglio.