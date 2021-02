EA Play: Star Wars Squadrons, NFL 21 e NHL 21 si aggiungono al servizio

Nei prossimi mesi gli utenti del servizio EA Play di Electronic Arts potranno avere accesso a tre nuovi giochi: si tratta di Star Wars Squadrons, Madden NFL 21 e NHL 21, in arrivo tra marzo e aprile.

Il primo ad aggiungersi al catalogo sarà NFL 21, previsto per il 2 marzo. Sempre durante il prossimo mese, sebbene al momento senza una data precisa, arriverà anche l'ultimo gioco dedicato a Star Wars (per approfondire ecco la nostra recensione di Star Wars Squadrons), che ha fatto il suo debutto sul mercato lo scorso ottobre. Tocca a NHL 21 chiudere le danze, quando farà l'esordio su EA Play ad aprile in un giorno non meglio specificato.

In aggiunta, a partire dal 26 marzo gli abbonati Pro potranno giocare anche a It Takes Two, il nuovo titolo cooperativo di Josef Fares, già autore di A Way Out.

Oltre ai nuovi titoli in arrivo, i membri di EA Play avranno inoltre accesso ad alcune ricompense per specifici giochi nei seguenti giorni:

2 marzo: 3 pacchetti Gold Team Fantasy per il MUT di Madden NFL 21 (saranno 6 pacchetti per gli abbonati Pro)

8 marzo: l'N7 Weapon Charm per Apex Legends

26 marzo: Boost XP per la stagione 5 di FUT per FIFA 21

Di recente sono raddoppiati gli abbonati dopo l'accordo tra EA e Microsoft che ha fatto inserire il catalogo EA Play nell'Xbox Game Pass Ultimate. Ulteriore segno del grande successo ottenuto dal servizio di abbonamento ideato da EA.