EA Play, è ufficiale: aumenta il prezzo dell'abbonamento, ecco le nuove tariffe in Italia

Era solo questione di tempo: Electronic Arts ha deciso di aumentare il prezzo di EA Play, il servizio in abbonamento conosciuto originariamente come EA Access che offre l'accesso a un ampio catalogo di giochi del publisher e sviluppatore americano.

La notizia del rincaro di EA Play è rimbalzata online dalle pagine di GamesIndustry.biz in ragione delle email ricevute da diversi utenti negli Stati Uniti per informarli, appunto, dell'avvenuto aumento. Basta però aprire il sito ufficiale di EA Play per scoprire che il sovrapprezzo non coinvolge il solo mercato americano ma anche quello europeo.

Eccovi perciò le nuove tariffe che vengono applicate in Italia a partire da oggi, mercoledì 10 aprile, per tutti coloro interessati a iscriversi a EA Play:

EA Play - abbonamento mensile - 5,99 euro

EA Play - abbonamento annuale - 39,99 euro

EA Play Pro - abbonamento mensile - 16,99 euro

EA Play Pro - abbonamento annuale - 119,99 euro

A chi ci segue, ricordiamo che l'abbonamento Standard a EA Play consente di accedere al Vault, una selezione di videogiochi prodotti e sviluppati da Electronic Arts che comprende, tra gli altri, Mass Effect Legendary Edition, Dead Space Remake, Battlefield 2042 e tanti altri titoli, mentre l'abbonamento Pro garantisce la fruizione dell'intero catalogo di videogiochi dell'azienda nordamericana.

I membri EA Play hanno poi l'opportunità di effettuare l'acquisto o il preordine di tutti i videogiochi, DLC e pacchetti aggiuntivi dei titoli Electronic Arts con uno sconto fisso del 10% sul prezzo di listino, oltre alla possibilità di accedere a Prove a Tempo per i nuovi titoli EA selezionati dall'editore.

