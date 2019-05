EA prepara la tecnologia per la next-gen, ma intende puntare ancora sul Frostbite

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisit, durante il quale si è parlato apertamente delle performance deludenti del controverso Anthem, Electronic Arts ha brevemente accennato ai suoi piani in vista dell'arrivo delle console di nuova generazione.

Durante l'incontro, il COO e CFO Blake Jorgensen ha confermato che il colosso statunitense continuerà a sostenere e seguire da vicino i suoi titoli più attuali, come Apex Legends, Anthem e l'imminente Star Wars Jedi Fallen Order, ma nel contempo sta guardando con la coda dell'occhio alla prossima generazione di console.

Per questo motivo, l'azienda sta cercando di prepare al meglio il suo assetto tecnologico affinché riesca a farsi trovare pronta quando PS5 e Xbox Scarlett saranno lanciate sul mercato. In questa fase di transizione, EA ritiene estremamente importante rendere scalare il processo e ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo, e in quest'ottica sembra che il Frostbite Engine continuerà a ricoprire un ruolo centrale all'interno della compagnia:

"Per quanto riguarda le nuove console, siamo ancora in una fase in cui cerchiamo di comprendere cosa significherà, ma abbiamo provato a costruire la nostra struttura di engine in modo che possa essere modificata per le nuove console e tecnologie piuttosto facilmente, anziché doverla ricostruire da zero. Questa è parte della ragione per cui stiamo rendendo il Frostbite uno degli engine principali all'interno della compagnia.

Se torniamo indietro di diversi anni, passare dalla sesta alla settima generazione fu molto costoso, in parte perché passammo per la prima volta all'HD. Quando si arrivà all'ottava generazione i costi non salirono affatto perché le console erano costruite attorno a dei chipset più standardizzati, e non c'era il problema dell'HD, ci eravamo già arrivati.

Quindi il nostro focus è minimizzare i costi mentre ci dirigiamo verso la next-gen. Ne sapremo di più nei prossimi 2 o 3 quarti dell'anno, man mano che ci avviciniamo a quello che davvero ci aspetta, ma noi speriamo che non ci sia un forte impatto".