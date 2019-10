EA presenta Battlefield V Edizione Anno 2 e svela tutti i contenuti bonus

Approfittando dell'inizio del Capitolo 5 con Guerra del Pacifico, Electronic Arts annuncia ufficialmente Battlefield V Edizione Anno 2, la "versione definitiva" dello sparatutto di DICE.

La Year 2 Edition di BF5 include il gioco base e tutti i contenuti e le ricompense sbloccabili partecipando alle attività del primo anno di Venti di Guerra, dal Capitolo 1 al 4. In questo modo, chi si avvicina solo adesso all'FPS ad ambientazione storica di EA DICE potrà ottenere tutti gli elementi di equipaggiamento, le customizzazioni estetiche e i bonus che hanno contraddistinto il titolo originale e le espansioni gratuite dell'Anno 1.

Oltre ai contenuti del gioco base, quindi, gli acquirenti di Battlefield V Edizione Anno 2 possono attingere da subito all'intero catalogo di bonus ingame ottenibili nel primo anno di Venti di Guerra, tra qui 17 armi primarie, 4 veicoli, 2 tenute epiche per i soldati, 10 skin per le armi e 4 per i veicoli.

Con l'avvenuto lancio di Battlefield V Edizione Anno 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, le offerte legate alla Deluxe Edition e al relativo aggiornamento sono divenute obsolete e, per questo, non saranno più acquistabili su Origin e sugli store digitali delle console Sony e Microsoft. Sapevate inoltre che i vertici di Electronic Arts hanno da poco confermato la volontà di pubblicare il nuovo Battlefield su PS5 e Xbox Scarlett? Il prossimo kolossal sparatutto di DICE, però, non arriverà al lancio delle console next-gen ma si farà attendere fino al 2021 o addirittura al 2022 in funzione della crescita della base installata.