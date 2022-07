EA presenta ufficialmente il nuovo Skate: sarà free-to-play

Dopo oltre un decennio di assenza, Skate si prepara a fare il suo ritorno. Attraverso un livestream dedicato, Electronic Arts ha alzato il sipario sul quarto gioco della serie, confermando in via definitiva non solo il nome, ma anche come verrà distribuito sul mercato.

Come già scoperto al momento dell'annuncio delle registrazioni per i test di Skate 4, skate. è il titolo ufficiale della produzione, scelto da EA in quanto il gioco non è da intendersi come seguito, reboot o remake dei predecessori. Ancora più importante, skate. sarà distribuito attraverso la formula del free-to-play, ed è stata confermata la presenza di microtransazioni che tuttavia saranno unicamente di tipo cosmetico.

Sviluppato da Full Circle, il gioco sarà ambientato in una nuova città, San Vansterdam, e vanterà un supporto costante con aggiornamenti gratis accessibili a tutti i giocatori su ogni piattaforma. A tal proposito, skate. arriverà su PC e console PlayStation e Xbox, tuttavia per il momento nulla è stato comunicato in merito ad una possibile finestra di lancio: gli autori si sono infatti limitati a confermare che il gioco uscirà "quando sarà pronto", senza aggiungere ulteriori particolari.

Negli scorsi giorni, intanto, in rete è trapelata la build pre-alpha di Skate 4, con EA che ha subito sconsigliato ai giocatori di scaricarla, in quanto risale al settembre del 2021 ed è stata studiata per un utilizzo esclusivamente interno.