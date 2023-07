EA promette: i testing di Skate arriveranno presto anche su console

Dopo i test di Skate eseguiti su PC, nel suo comunicato EA ha ventilato la possibilità concreta di far approdare il gioco anche su console. Tuttavia, non è stata precisata una finestra di release.

"Non abbiamo ancora fissato una data, ma restate sintonizzati", ha scritto EA. Come sappiamo, Skate (o Skate 4, come è più informalmente noto) è attualmente in fase di sviluppo e, stando a quanto riportato sul blog degli sviluppatori, tutto sta andando a gonfie vele.

L'arrivo del gioco su console era stato anticipato anche dal video gameplay di Skate 4, occasione nel corso della quale è stato confermato che la Beta sarebbe arrivata anche per coloro che non giocano da PC. Anche in quel caso, non era stata comunicata nessuna data.

Nelle prove di maggio, sono stati registrati più di 12,9 milioni di trick tentati, tra cui quasi 1 milione culminai in una caduta. I tester di maggio hanno anche accumulato oltre 35,7 milioni di punti esperienza completando più di 90.000 sfide.

Skate 4 adotterà un modello free-to-play e non avrà le loot box, come ribadito in più occasioni dai produttori. Nel post sul blog ufficiale, inoltre, EA conclude ringraziando tutta la community per i preziosi feedback ricevuti, che stanno dando loro la possibilità di migliorare ulteriormente il gioco in vista della release, la cui data non è stata ancora indicata.