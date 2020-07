EA pronta per nuove acquisizioni: Warner Bros Gaming nel mirino?

Nel mese di giugno sono emerse le prime indiscrezioni legate alla volontà della Compagnia AT&T di mettere in vendita la divisione gaming di Warner Bros, informazione ad oggi mai ufficialmente confermata.

L'assenza di certezze sull'argomento non impedisce però ad analisti e osservatori di elaborare ipotesi o diffondere ulteriori voci di corridoio sull'argomento. Di recente, ad esempio, si è ampiamente discusso della possibilità che tra i possibili candidati vi sia Microsoft, con un conseguente ingresso di team Warner Bros nella famiglia Xbox Game Studios. Ora, una dichiarazione condivisa dalla dirigenza di Electronic Arts ha attirato molta attenzione.

Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, il CFO di EA Blake Jorgensen ha risposto ad alcune domande rivoltegli dagli investitori. Tra queste, anche un quesito legato a possibili nuove acquisizioni che implichino grandi investimenti. Su questo fronte, il dirigente ha dichiarato che, al momento, "EA è più interessata che mai" non solo all'acquisizione di nuovi studi, ma dei "migliori studi". Una dichiarazione che, come spesso accade in tali contesti, è estremamente generica, ma che molti non hanno esitato a ricondurre ai rumor sulla divisione gaming di Warner Bros: EA era stata del resto indicata fin dall'inizio come uno degli attori potenzialmente interessati a un'acquisizione.



Al momento, ad ogni modo, stiamo parlando di semplici ipotesi e speculazioni: per scoprire qualcosa di più sull'attuale situazione in casa Warner Bros, sarà necessario attendere eventuali dichiarazioni ufficiali.