EA il prossimo publisher che sarà acquisito dopo Activision: il parere del Financial Times

Con Activision-Blizzard che entra a far parte di Microsoft Gaming, abbiamo avuto la prova che anche i publisher più importanti dell'industria videoludica possono perdere la propria indipendenza per entrare a far parte delle famiglie dei platform holder del gaming.

Naturalmente non tutti dispongono delle risorse finanziarie di un colosso della tecnologia come Microsoft, ma l'impressione è che anche altri importanti publisher potrebbero prima o poi essere acquisiti dai giganti del settore videoludico.

Questo è quantomeno il parere dei responsabili del Financial Times, secondo cui non si tratta di se, ma di quando le altre compagnie impegnate nel mondo del gaming verranno comprate da Sony, Amazon, la stessa Microsoft e via dicendo.

Dopo il clamoroso caso Activision-Blizzard, sarà Electronic Arts il prossimo grande publisher che verrà inglobato all'interno di una realtà aziendale ancora più grande, stando alle previsioni del Financial Times. EA presenta un valore di mercato pari a 38 miliardi e può fare affidamento su alcuni dei franchise più importanti del settore, tra cui FIFA, The Sims, Apex Legends, ed anche Star Wars (nonostante quest'ultimo venga ora gestito anche da altre compagnie).

Immaginare un'acquisizione da parte di Sony sembra piuttosto azzardato, considerato il market cap di EA, eppure il Financial Times crede che la compagnia nipponica potrebbe essere "in fase di ricerca per arricchire il proprio portfolio di esclusive". La testata finanziaria non esclude affatto che l'operazione possa essere portata a termine da altri grandi nomi del settore tech quali Amazon, Google od anche Netflix, che negli ultimi anni ha cominciato ad affacciarsi sul mondo del gaming.