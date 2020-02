EA su PS5 e Xbox Series X: console più potenti e giochi sconvolgenti

Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, i vertici di Electronic Arts hanno avuto modo di offrire alcune interessanti anticipazioni su diverse tematiche.

Ad esempio, Blake Jorgensen, CFO e COO della software house, ha annunciato che EA pubblicherà quattordici nuovi giochi nel corso del nuovo anno fiscale. Ma non solo, il dirigente ha infatti anche condiviso qualche considerazione sull'arrivo di PS5 e Xbox Series X sul mercato nel corso degli ultimi mesi dell'anno.

"Non voglio anticipare i nostri grandiosi partner Microsoft e Sony, ma dovreste partire dal presupposto che la potenza di queste console sarà molto superiore rispetto alla potenza delle console esistenti, il che significa una cosa molto semplice: possiamo fare molto di più", queste le parole di Jorgensen. Il dirigente ha poi proseguito con la propria riflessione: "Nel corso dei prossimi due anni circa, inizierete a vedere cose che stiamo facendo con i giochi che lasceranno le persone a bocca aperta. E questa è la parte divertente di quest'industria perché vedremo così tanta innovazione, non solo con noi, ma nell'intero settore".



Parole sicuramente intriganti, che non possono non incuriosire la community videoludica: cosa pensate abbia in serbo EA per PS5 e Xbox Series X? Tra i prossimi progetti della compagnia sembrano essere in serbo anche diversi giochi non sportivi.