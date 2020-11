EA a tutta PS5 e Xbox Series X: sei giochi in sviluppo, tra Battlefield e Need for Speed

I cantieri videoludici di casa Electronic Arts sono in pieno fermento, con i primi dettagli sulla futura line-up del colosso videoludico emersi con la pubblicazione dei più recenti risultati finanziari.

"Abbiamo in programma di lanciare almeno sei giochi sulle console di prossima generazione nel corso dell'anno fiscale 2022", questa è stata la dichiarazione di intenti condivisa da Andrew Wilson, CEO di EA. Il periodo temporale indicato copre i mesi compresi tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022, durante i quali possiamo dunque aspettarci una corposa selezione di produzioni Electronic Arts destinate a PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il colosso videoludico ha inoltre offerto alcuni primi dettagli sull'identità dei progetti in corso d'opera.



Tra i sei nuovi giochi, il dirigente conferma la presenza di un nuovo Need for Speed sviluppato da Criterion, già noto per il lavoro svolto in passato sulla serie automobilistica. EA garantisce che il gioco porterà con sé una notevole svolta dal punto di vista visivo. Aggiornamenti anche per quanto riguarda lo sviluppo di Battlefield 6. "DICE sta creando il nostro prossimo gioco della serie Battlefield, un progetto di una portata mai vista. - garantisce il CEO - I progressi tecnici delle nuove console stanno permettendo al team di concretizzare una visione completamente next-gen per la serie". EA conferma che DICE sta già conducendo dei play test e che il team è molto soddisfatta dei risultati, ma non solo: giungono anche i primi dettagli in termini temporali. L'ambizioso Battlefield 6 vedrà la luce nel periodo delle festività natalizie 2021, con maggiori informazioni in arrivo nella primavera del prossimo anno.