EA pubblicherà l'Action-Game di Velan Studios, team dei fondatori di Vicarious Visions

Electronic Arts ha annunciato di aver intrapreso una collaborazione con i ragazzi di Velan Studios, team di sviluppo nato nel 2016 e capitanato da Guha e Karthik Balai, fondatori di Vicarious Visions, che probabilmente ricorderete per l'eccellente lavoro svolto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Velan Studios si trova al lavoro sul suo primo progetto ufficiale, e sembra proprio che i suoi sviluppatori vogliano lasciare il segno sul mercato sin dagli esordi. Il titolo, che come detto godrà del supporto di Electronic Arts da questo momento in poi, ha l'obiettivo di porsi come il "pioniere di un modo coinvolgente e completamente nuovo di concepire un gioco action team-based", nonché di offrire agli utenti un "mondo di gioco unico".

Lo studio, che già può contare su diversi talenti dell'industria i cui curriculum vantano lavori passati per titoli altisonanti come Guitar Hero, Skylanders, Rock Band, Super Mario Maker, Metroid Prime, Destiny, e Uncharted, punta a raddoppiare il numero dei suoi membri tramite l'apertura di 40 postazioni lavorative addizionali.

A quanto pare, Electronic Arts ha già avuto modo di ammirare in azione e persino provare con mano questo nuovo misterioso titolo, non mancando di elogiarne le potenzialità:

"La visione di Velan Studios per questo nuovo tipo di esperienza è di grande ispirazione e, quando l'abbiamo provata, siamo rimasti catturati da quanto fosse coinvolgente e inaspettatamente avvincente. Non vediamo l'ora di collaborare con Velan per spingere i limiti dell'innovazione per attirare i giocatori in modi sempre nuovi".

Il primo gioco di Velan Studios mira ad essere pubblicato in un futuro non meglio specificato su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Chissà che Electronic Arts non tolga i veli a questo progetto in occasione dell'EA Play che si terrà all'E3 2019.