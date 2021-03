EA pubblicherà i giochi di Silver Rain Games, nuovo studio dell'attore Abubakar Salim

Silver Rain Games, uno studio di sviluppo co-fondato dall'attore e produttore Abubakar Salim (Raised by Wolves), ha firmato un importante accordo con l’etichetta EA Originals di Electronic Arts, che supporta la crescita degli studi indipendenti.

EA Originals finanzierà i titoli non ancora annunciati dello studio emergente, e offrirà guida e supporto al percorso del team per dare una nuova prospettiva ai giochi e al settore. Silver Rain, che ha sede nel Regno Unito, è stata co-fondata nel dicembre 2019 da Salim, meglio conosciuto per il suo ruolo nel successo di HBO Raised by Wolves, insieme a Melissa Phillips (Head of Studio), che in precedenza ha lavorato come BAFTA Games Program Manager su programmi ed eventi dei BAFTA Games. L'azienda è nata con l'intento di generare titoli e contenuti innovativi e stimolanti attraverso diversi mezzi di intrattenimento. Dalla sua fondazione lo studio è cresciuto rapidamente fino a raggiungere circa 20 membri, che attualmente lavorano tutti a distanza.

"In quest’anno impegnativo abbiamo messo insieme un team straordinariamente creativo e preparato, desideroso di lavorare su progetti che diano vita alle sue prospettive. Insieme costruiremo un universo emozionante, in grado di sbloccare il potere della narrazione e la genialità che ne deriva", ha detto Salim. "Siamo felicissimi di lavorare con il team di EA Originals, partner fenomenali per iniziare questo viaggio. Ogni membro della squadra comprende il nostro approccio all’ispirazione e all’intrattenimento, accogliendo questa entusiasmante nuova era di sviluppo dei videogiochi".

"Abbiamo trascorso l'ultimo anno facendo espandere la nostra squadra, e contiamo su persone di eccezionale talento che ci supportano nella creazione di questo titolo", ha dichiarato Phillips. "Sono così entusiasta di vedere nuovamente crescere la squadra e di avere una concreta opportunità di dare visibilità alla qualità del lavoro in corso".

"Ci sentiamo incredibilmente fortunati a lavorare con Abu, Mel e l'intero team di Silver Rain", ha affermato Matt Bilbey, EVP Strategic Growth di EA. "È uno studio indipendente che creerà nuove esperienze, uniche e originali. Non vediamo l'ora di supportarlo in questa epica avventura e, quando sarà il momento giusto, lo metteremo in contatto con un pubblico globale di giocatori".

Ne approfittiamo per ricordare che il prossimo 26 marzo EA Originals darà alle stampe It Takes Two su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, nuovo gioco di Hazelight Studios e Josef Fares.