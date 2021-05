EA punta su nuove IP e creatività dei giocatori: i piani della compagnia per il futuro

Tra l'apertura di un nuovo studio guidato da Kevin Stephens - ex Monolith - e l'acquisizione di Metalhead Software, il maggio di Electronic Arts procede a pieno regime.

L'anno fiscale 2020-2021 si è del resto concluso con guadagni record per EA, con un successo trainato dalle grandi serie sportive come FIFA o NBA2K, ma anche da Apex Legends. Per l'anno in corso, sembra però che Electronic Arts abbia in serbo ulteriori sorprese per il pubblico. Nel corso del recente meeting di chiusura dell'anno fiscale, il CEO Andrew Wilson ha infatti offerto un primo assaggio di ciò che attende la community nei mesi a venire.

"Abbiamo una grande quantità di progetti in cantiere, - ha garantito il dirigente - incluse nuove serie e nuove IP, un più approfondito focus sul settore mobile e su esperienze che facciano leva sui contenti creati dagli utenti. Inoltre, stiamo continuando ad investire nelle opportunità che ci consentono di raggiungere e coinvolgere più giocatori, inclusi il nostro servizio di abbonamento in continua crescita e le competizioni eSport, che puntiamo ad espandere nel corso di questo anno".



Sicuramente interessante il riferimento alle nuove proprietà intellettuali, delle quali non viene però anticipata la portata: potrebbe dunque trattarsi di inediti AAA oppure di progetti supportati nell'ambito del programma EA Originals.