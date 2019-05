EA regala The Sims 4 su PC: ecco come scaricarlo gratis su Origin

I vertici di Electronic Arts invitano tutti gli appassionati di videogiochi gestionali e simulativi a scaricare gratis The Sims 4 su PC attraverso le pagine di Origin.

L'ultimo capitolo dell'iconico simulatore di vita di Maxis è gratuito sul negozio di EA fino alle ore 19:00 italiane di martedì 28 maggio. Per aderire alla promozione a tempo di Electronic Arts e riscattare una copia di The Sims 4 Standard Edition, ossia sprovvista di qualsiasi espansione o contenuto aggiuntivo post-lancio a pagamento, bisogna registrare un account Origin (l'iscrizione è anch'essa completamente gratuita) e seguire le indicazioni fornite dalla pagina del negozio che illustra i termini dell'iniziativa.

Come per tutti gli altri videogiochi acquistati sullo store PC e Mac OS di EA, una volta riscattata una copia di The Sims 4, e risparmiare così i 39,90 euro del prezzo originario della Standard Edition, quest'ultima sarà vostra per sempre, a patto di mantenere attivo il proprio account su Origin e di utilizzare il relativo client per lanciare il gioco e fruire delle funzionalità multiplayer del kolossal di Maxis.

Agli utenti della versione console di The Sims 4 ricordiamo infine che è possibile accedere da metà aprile a StrangerVille, una misteriosa cittadina sorta in mezzo al deserto popolata da abitanti con un atteggiamento piuttosto insolito e dalle routine comportamentali che meritano di essere approfondite facendo indossare al proprio Sim i panni del detective digitale.