EA ribadisce: le casse premio di FIFA Ultimate Team non sono gioco d'azzardo

Dopo aver parlato degli ultimi risultati finanziari, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson è tornato su un argomento molto spinoso: quelle delle casse premio e delle microtransazioni. A suo dire, i FUT pack di FIFA Ultimate Team non andrebbero considerati gioco d'azzardo.

"Non crediamo che FIFA Ultimate Team si possa considerare un gioco d'azzardo. Prima di tutto, i giocatori ricevono sempre uno specifico numero di oggetti con ogni pacchetto FUT, e in secondo luogo non autorizziamo e non incoraggiamo a rivenderli in cambio di soldi reali.

Se da una parte vietiamo di trasferire oggetti o valuta virtuale dai giochi, allo stesso tempo ci assicuriamo che ogni comportamento illegale venga messo alla luce, collaborando su vari fronti con i legislatori per tenere la situazione sotto stretto controllo. Electronic Arts lavora a contatto con le associazioni e i legislatori in numerosi territori, ed è stato stabilito che programmi come FIFA Ultimate Team non sono considerbili gioco d'azzardo." spiega Andrew Wilson.

La dichiarazione di Andrew Wilson arriva in un periodo dove diversi paesi si sono attivati nella regolamentazione delle Loot Box, giungendo in certi casi al bando di determinate casse premio, come successo di recente in Olanda e in Belgio. Siete d'accordo con il CEO di Electronic Arts?