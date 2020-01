EA sta rimuovendo tutti i suoi giochi di Tetris da App Store e Google Play

Quest'oggi, senza alcun preavviso, Electronic Arts ha avviato la rimozione di tutti i suoi giochi di Tetris dai negozi digitali delle piattaforme iOS e Android, ovvero App Store e Google Play Store.

Stando ad un messaggio apparso sul negozio digitale della mela morsicata, la rimozione definitiva avverrà il 21 aprile, giorno in cui tutti i giochi con licenza non saranno più reperibili né scaricabili. Fino ad allora, i giocatori dei titoli superstiti potranno continuare a giocare liberamente e ad usufruire degli acquisti in-app, dopodiché tutto andrà perduto. Contrariamente a quanto scritto, in ogni caso, quest'oggi giochi come Tetris 2011 e Tetris Blitz sono già completamente spariti da Google Play Store.

Electronic Arts non ha spiegato i motivi di tale rimozione, ma con tutta a probabilità ha a che fare con il lancio di un nuovo gioco di Tetris sviluppato da N3twork, una compagnia che lo scorso anno ha siglato un accordo con The Tetris Company per lo "sviluppo esclusivo e la pubblicazione di un nuovo gioco di Tetris creato da zero per i dispositivi mobili di tutto il mondo". Il titolo in questione, intitolato semplicemente Tetris, è disponibile da oggi gratuitamente (con pubblicità e acquisti in-app) su App Store e Google Play. In futuro N3twork pubblicherà anche Tetris Royale, che nel concept sembra essere molto simile a Tetris 99 disponibile su Nintendo Switch.