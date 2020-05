EA, otto nuovi giochi in arrivo: previsti upgrade gratis per versioni PS5 e Xbox Series X

Siamo ormai alla vigilia dell'evento Inside Xbox dedicato ai giochi Series X, e mentre la next gen si avvicina, si fanno più chiari i programmi di lungo periodo delle software house.

Ad esempio, nel corso di un recente meeting finanziario, i vertici di Electronic Arts hanno reso noto di avere a disposizione un'interessante schiera di giochi ancora non annunciati. Questi ultimi, nello specifico, comprendono le seguenti categorie di titoli:

Un gioco EA Sports;

Un titolo EA in HD aggiuntivo;

Due giochi mobile;

Quattro giochi sviluppati dai partner EA;

Nessun indizio è stato offerto in merito all'identità di questi ultimi, ma il COO di EA, Blake Jorgensen, ha rilasciato una dichiarazione interessante nei confronti dell'approdo della next gen sul mercato. Discutendo delle entrate previste per il 2020, il dirigente ha nello specifico confermato che alcuni dei giochi in arrivo sugli hardware di attuale generazione sono destinati a ricevere un upgrade gratuito pensato per la next gen.



Queste parole potrebbero dunque confermare che almeno alcuni giochi del catalogo EA siano destinati a supportare lo Smart Delivery di Xbox Series X, tecnologia presentata da Microsoft ormai da diverso tempo. EA potrebbe tuttavia avere in mente un approccio differente: per scoprirlo, non resta che attendere ancora qualche tempo e un annuncio ufficiale.