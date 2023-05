EA soddisfatta di FIFA 23 e Jedi Survivor, in arrivo nuovi giochi di corse e sportivi

Electronic Arts sembra essere soddisfatta delle vendite di Star Wars Jedi Survivor e FIFA 23, come emerso dall'ultimo report finanziario, entrambi i titoli hanno registrato performance commerciali più che positive.

Iniziamo proprio da FIFA 23, gioco che in sei mesi ha venduto più di FIFA 22 nel suo intero ciclo vitale, diventando così il miglior lancio di sempre nella storia della serie. Electronic Arts fa sapere che solo negli Stati Uniti le vendite di FIFA sono crescite del 50% su base annuale, in generale i numeri e il coinvolgimento dei giocatori continuano a crescere e sono destinati ad aumentare con l'arrivo di FIFA 23 su Xbox Game Pass a maggio.

Anche Star Wars Jedi Survivor sembra essere un successo, EA sottolinea che il gioco ha "raggiunto milioni di giocatori" dal lancio avvenuto il 28 aprile scorso. Al momento però il publisher non si sbilancia fornendo numeri esatti e sulla possibile realizzazione di una trilogia.

Electronic Arts ha poi confermato brevemente i piani per l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2024: entro questa data arriveranno un gioco di corse non ancora annunciato e un gioco sportivo EA Sports da svelare, presumibilmente WRC Rally e UFC, in aggiunta a EA Sports FC e F1 23.

Dragon Age Dreadwolf e Skate usciranno invece dopo il primo aprile 2024, una finestra di lancio precisa però non è stata resa nota.