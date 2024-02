EA: sparatutto di Star Wars cancellato, Ridgeline chiude, Criterion seguirà Battlefield

Come emerso nelle scorse ore Electronic Arts ha cancellato un gioco su licenza in sviluppo, adesso scopriamo che il titolo in questione è lo sparatutto in prima persona di Star Wars in lavorazione negli studi di Respawn.

Annunciato nel 2022, il nuovo FPS di Star Wars non si farà ed è stato ufficialmente cancellato a seguito di una riorganizzazione interna di Electronic Arts che porterà al licenziamento di circa 670 persone.

EA fa sapere che il progetto è stato interrotto a causa di un cambio di strategia aziendale, con il publisher che punterà sempre meno sui giochi su licenza, nonostante il recente accordo con Disney per lo sviluppo di Marvel's Iron-Man e Marvel's Black Panther. Questi due titoli continueranno ad essere sviluppati, così come Star Wars Jedi, franchise di punta di Respawn insieme ad APEX Legends.

Chiude invece lo studio Ridgeline, che in questi anni ha lavorato come supporto per la serie Battlefield. La maggior parte del team di Ridgeline passerà in Ripple Effect, studio con base a Los Angeles nato per supportare DICE, inoltre scopriamo che Criterion si occuperà di supervisionare i lavori sul prossimo gioco single player di Battlefield.

Electronic Arts si focalizzerà ora maggiormente su franchise come EA Sports, Star Wars Jedi, Marvel's Iron-Man e Marvel's Black Panther, APEX Legends, The Sims, Battlefield, Need for Speed e Dragon Age.