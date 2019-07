EA ha spedito gli inviti per la Closed Alpha di Plants vs Zombies Garden Warfare 3?

Come riportato sul forum di ResetERA, alcuni giocatori iscritti ad EA Access hanno ricevuto nelle scorse ore l'invito a partecipare alla Closed Alpha di un misterioso progetto conosciuto con il nome in codice Picnic, apparentemente un nuovo shooter legato a Plants vs Zombies.

Il test in questione si svolgerà in data ancora da svelare su PlayStation 4 e Xbox One, l'invito parla genericamente di "uno shooter ambientato nel mondo di Plants vs Zombies", con ogni probabilità si tratta del più volte rumoreggiato Plants vs Zombies Garden Warfare 3, non ancora annunciato ufficialmente.

Il reveal del gioco potrebbe avvenire durante l'estate, magari alla Gamescom di Colonia, per poi essere lanciato a fine anno o nei primi mesi del 2020. EA sta inoltre lavorando su Plants vs Zombies 3, quest'ultimo in fase di test a porte chiuse su smartphone Android. Il publisher sembra avere grandi piani per questo franchise, fermo ormai da qualche anno, aspettiamo annunci ufficiali in merito.