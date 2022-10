EA spegnerà server e funzionalità di diversi giochi: coinvolti Mirror's Edge e Dragon Age

Electronic Arts ha confermato che nelle prossime settimane verranno chiusi i server online o ridimensionate le funzionalità di alcuni storici titoli che cominciano ormai a portare sulle spalle un numero non indifferente di anni.

Il processo avrà inizio con una modifica rigurdante The Sims 4: dal 18 ottobre, The Sims 4 Deluxe Edition verrà rimosso dalla libreria per i membri di EA Play, e verrà sostituito da The Sims 4 EA Play Edition. Nello stesso giorno, The Sims 4 Bundle sarà rimosso e sarà rimpiazzato da The Sims 4 EA Play Pro Edition.

Successivamente, Army of Two: The 40th Day e Army of Two: The Devil's Cartel, perderanno i loro servizi online il 20 ottobre. Anche la funzionalità dedicata agli screenshot multiplayer di Dragon Age Origins verrà definitivamente rimossa nella stessa data.

Quindi, il 9 novembre, EA chiuderà i servizi di rete di Command & Conquer Red Alert 3 per PS3 e Xbox 360 e Command & Conquer 3: Tiberium Wars per Xbox 360, inclusa l'espansione Kane's Wrath, e lo stesso accadrà con Mercenaries 2 per PS3 e Xbox 360.

Il 30 novembre, EA chiuderà i server online per il racing game Onrush. Passando a dicembre, Super Mega Baseball: Extra Innings e Super Mega Baseball 3 per Amazon Luna verranno chiusi entrambi il 15 dicembre.

Infine, il capitolo originale di Mirror's Edge vedrà i suoi server online spenti il 19 gennaio 2023. Nello stesso giorno Shank 2, NBA Jam On Fire Edition e le funzionalità online di Gatling Gears verranno disattivate in via definitiva.

EA ha affermato che la decisione di ridimensionare le funzionalità o le modalità online o di chiudere completamente i giochi non è "mai facile", ma diventa necessario man mano che vengono rilasciati titoli più recenti: "I team di sviluppo e lo staff operativo riversano il loro cuore nei nostri giochi, nelle loro funzionalità e modalità quasi quanto i giocatori, ed è difficile vederne uno andare in pensione".