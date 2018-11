EA Sports 19: il bundle con FIFA, NBA, NFL e NHL sbarca su PS4 e Xbox One

Le festività natalizie si avvicinano e i vertici di Electronic Arts rispolverano il costume da Babbo Natale per solleticare il fine palato videoludico degli appassionati di titoli sportivi con il bundle EA Sports 19 per Xbox One e PlayStation 4.

All'interno dell'offerta digitale del colosso di Redwood City troviamo tutti gli ultimi capitoli della linea EA Sports, ossia la simulazione calcistica FIFA 19, il football americano di Madden NFL 19, la stagione cestistica a stelle e strisce di NBA Live 19 e l'hockey su ghiaccio di NHL 19. Ciascun titolo proposto è nella sua Edizione Standard.

Il bundle EA Sports 19 può essere scaricato dal PlayStation Store e dallo Store Xbox ufficiale al prezzo di 124,99 €, con uno sconto significativo sul prezzo di listino dei singoli videogiochi inseriti nell'offerta. Scaricando tutti e quattro i titoli , comunque, ci sarà bisogno di 145,85 GB di spazio sull'hard disk di PS4 e di ben 163,1 GB di spazio su Xbox One.

Su console Microsoft, inoltre, gli abbonati al servizio EA Access potranno acquistare il bundle a 112,49 €. Se siete interessati all'offerta e volete conoscere nel dettaglio il poker di simulazioni sportive presente nel bundle, vi lasciamo alle recensioni e agli articoli di approfondimento su FIFA 19, NBA Live 19, NHL 19 e Madden NFL 19.