EA Sports FC 24 accoglie 8 nuove Icone: la lista aggiornata dopo FIFA 23

I ragazzi di EA Sports presentano ufficialmente la "Classe del '24, un gruppo di 8 nuove Icone che, in occasione del debutto di FC 24, vanno ad unirsi al già cospicuo gruppo di calciatori leggendari della simulazione calcistica.

EA Sports FC 24 | Le 8 nuove Icone

La "Classe del '24" rispecchia i cambiamenti apportati alla modalità Ultimate Team, che in EA Sports FC 24 supporta per la prima volta in assoluto le squadre miste. Accanto ai nuovi arrivati Zico, Charlton e Ribéry trovano dunque spazio anche cinque calciatrici, ossia Hamm, Prinz, Sawa, Abily e Smith.

Mia Hamm (93, USA): Prima vincitrice in assoluto del premio Miglior giocatrice dell'anno al mondo, prima a sollevare un trofeo ufficiale della Women's World Cup con gli Stati Uniti nel 1991, prima a vincere per due volte la Women's World Cup nel 1999 e prima donna introdotta nella Hall of Fame del calcio mondiale.

(93, USA): Prima vincitrice in assoluto del premio Miglior giocatrice dell'anno al mondo, prima a sollevare un trofeo ufficiale della Women's World Cup con gli Stati Uniti nel 1991, prima a vincere per due volte la Women's World Cup nel 1999 e prima donna introdotta nella Hall of Fame del calcio mondiale. Bobby Charlton (92, Inghilterra): Solo nove giocatori hanno vinto i Mondiali, la UEFA Champions League e il Pallone d'oro. E solo uno di questi è stato insignito del titolo di cavaliere dalla regina d'Inghilterra: Sir Bobby Charlton.

(92, Inghilterra): Solo nove giocatori hanno vinto i Mondiali, la UEFA Champions League e il Pallone d'oro. E solo uno di questi è stato insignito del titolo di cavaliere dalla regina d'Inghilterra: Sir Bobby Charlton. Birgit Prinz (92, Germania): Vincere il premio di Miglior giocatrice dell'anno al mondo è un traguardo memorabile per molte ICONE. Birgit Prinz ci è riuscita per tre anni di fila.

(92, Germania): Vincere il premio di Miglior giocatrice dell'anno al mondo è un traguardo memorabile per molte ICONE. Birgit Prinz ci è riuscita per tre anni di fila. Zico (91, Brasile): Nessuno nella storia del calcio mondiale è stato più pericoloso di Zico su palla inattiva. Ha dimostrato 101 volte, più di qualsiasi altro giocatore, che una punizione a scendere, a effetto o a giro poteva rendere un'intera barriera di difensori un semplice ostacolo da superare prima del gol.

(91, Brasile): Nessuno nella storia del calcio mondiale è stato più pericoloso di Zico su palla inattiva. Ha dimostrato 101 volte, più di qualsiasi altro giocatore, che una punizione a scendere, a effetto o a giro poteva rendere un'intera barriera di difensori un semplice ostacolo da superare prima del gol. Homare Sawa (91, Giappone): Homare Sawa è una delle più grandi innovatrici di sempre. La sua iconica carriera ha attraversato oltre 20 anni costellati di trofei, ognuno dei quali vinto in modo rivoluzionario.

(91, Giappone): Homare Sawa è una delle più grandi innovatrici di sempre. La sua iconica carriera ha attraversato oltre 20 anni costellati di trofei, ognuno dei quali vinto in modo rivoluzionario. Camille Abily (90, Francia): Una vincitrice nata, una leggenda del Lione e della Francia, un'ICONA del calcio femminile.

(90, Francia): Una vincitrice nata, una leggenda del Lione e della Francia, un'ICONA del calcio femminile. Kelly Smith (89, Inghilterra): Scendere in campo con Kelly Smith in attacco significava partire con un gol di vantaggio.

(89, Inghilterra): Scendere in campo con Kelly Smith in attacco significava partire con un gol di vantaggio. Franck Ribery (88, Francia):L'agile ala francese era l'incarnazione dell'eleganza: ogni volta che scendeva in campo si distingueva con trucchi, giocate e fantasia.

La lista completa delle Icone di EA Sports FC 24

In FIFA 22 abbiamo perso Marc Overmars, ex stella dell'Ajax espulsa a causa dei suoi guai con la legge, mentre al debutto di FIFA 23 abbiamo dobuto salutare Maradona, Deco, Ryan Giggs, Pep Guardiola e Filippo Inzaghi.

Quest'anno assistiamo invece alla "perdita" di Hidetoshi Nakata e Jay-Jay Okocha. I due, pur essendo presenti in EA Sports FC 24, sono ora rappresentati come Eroi. Ecco la lista completa delle Icone di EA Sports FC 24, new entry incluse in grassetto:

Alan Shearer

Alessandro Del Piero

Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Andriy Shevchenko

Ashley Cole

Bastian Schweinsteiger

Birgit Prinz

Bobby Charlton

Bobby Moore

Cafu

Camille Abily

Carles Puyol

Carlos Alberto

Casillas

Christian Vieri

Clarence Seedorf

Claude Makelele

David Beckham

David Trezeguet

Davor Suker

Dennis Bergkamp

Didier Drogba

Edwin van der Sar

Emilio Butragueno

Emmanuel Petit

Eric Cantona

Eusebio

Fabio Cannavaro

Ferenc Puskas

Fernando Hierro

Fernando Torres

Franco Baresi

Franck Ribery

Frank Lampard

Frank Rijkaard

Garrincha

Gary Lineker

Gennaro Gattuso

George Best

Gerd Muller

Gheorghe Hagi

Gianfranco Zola

Gianluca Zambrotta

Henrik Larsson

Hernan Crespo

Homare Sawa

Hristo Stoichkov

Hugo Sanchez

Ian Rush

Ian Wright Wright Wright

Jairzinho

Jari Litmanen

Javier Zanetti

Johan Cruyff

John Barnes

Juan Sebastian Veron

Kaka

Kelly Smith

Kenny Dalglish

Laurent Blanc

Lev Yashin

Lothar Matthaus

Luis Figo

Luis Hernandez

Marcel Desailly

Marco van Basten

Mia Hamm

Michael Ballack

Michael Essien

Michael Laudrup

Michael Owen

Miroslav Klose

Nemanja Vidic

Paolo Maldini

Patrick Kluivert

Patrick Vieira

Paul Scholes

Pavel Nedved

Pele

Peter Schmeichel

Petr Cech

Phillip Lahm

R9 Ronaldo

Raul

Rio Ferdinand

Riquelme

Rivaldo

Robert Pires

Roberto Baggio

Roberto Carlos

Robin van Persie

Ronald Koeman

Ronaldinho

Roy Keane

Rui Costa

Ruud Gullit

Ruud van Nistelrooy

Samuel Eto’o

Socrates

Sol Campbell

Steven Gerrard

Thierry Henry

Wayne Rooney

Xabi Alonso

Xavi

Zico

Zinedine Zidane

Già che ci siete, ripassate i rating dei migliori calciatori della Serie A