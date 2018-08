EA Sports cancella le qualificazioni del Madden Classic dopo la strage di Jacksonville

A seguito della sparatoria di Jacksonville del 26 agosto, Electronic Arts ha annunciato la cancellazione delle prossime fasi di qualificazioni per il torneo Madden Classic.

Il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto e immensamente dispiaciuto per la perdita di Elijah "Trueboy" Clayton e Taylor "Spotme" Robertson, due vittime della strage messa in atto da David Katz, ventiquattrenne giocatore professionista che ha aperto il fuoco nel corso di un torneo di Madden uccidendo due ragazzi e ferendo undici persone prima di togliersi la vita con un colpo di pistola.

Wilson fa sapere che "Electronic Arts collaborerà con i singoli partner per assicurare maggiore sicurezza agli eventi, per questo le tre successive tappe di qualificazione del Madden Classic sono state cancellate. EA lavorerà con le forze dell'ordine e con tutte le persone coinvolte per dare vita a nuovi protocolli di sicurezza per gli eventi competitivi ufficialmente riconosciuti dalla compagnia."