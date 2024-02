EA Sports College Football: gli atleti saranno pagati da EA per apparire nel gioco

Non sono poche le sorprese da EA che sono sopraggiunte negli ultimi giorni. È incredibile ma vero: EA Sports College Football sta per tornare, e nell'arco dei prossimi mesi riceveremo maggiori dettagli sul titolo con un full reveal. Però, il ritorno di questa IP e-sportiva sarà segnata da dei cambiamenti: uno su tutti, quello inerente ai giocatori.

Secondo quanto riportato dalla ESPN di recente, EA Sports College Football 25 determinerà un precedente nel diritto d'immagine degli atleti, a causa di un cambiamento concernente le regole dapprima imposte dalla NCAA. EA Sports College Football 25 sarà quindi caratterizzato da un'esperienza molto più realistica anche sotto questo fronte, grazie a degli accordi di licenza in divenire. Stando alle ultime informazioni, la software house dietro la creazione del gioco ha inviato diversi contratti a 134 scuole della Division I Football Bowl Subdivision, facente parte della sopracitata NCAA.

Electronic Arts ha offerto 600 dollari a oltre 11 mila atleti, i quali cederanno la loro immagine, il loro nome e le loro sembianze in-game. Ciò è possibile grazie ad un cambio di rotta avvenuto nel 2019, anno nel quale sono cambiate le carte in tavola. Stando agli ulteriori dettagli emersi contestualmente alla notizia in questione, gli atleti potranno anche rinunciare alla loro presenza all'interno delle venture edizioni del brand, oppure riceveranno annualmente il pagamento di 600 dollari qualora volessero apparire nelle iterazioni che verranno.

Infine, secondo quanto stabilito dalla NCAA, potranno essere inclusi fino a 85 atleti per scuola. EA si prepara in grande stile con EA Sports College Football 25, pronto a sancire il ritorno in auge di un franchise videoludico venuto a mancare negli anni.