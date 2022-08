EA Sports diventerà lo sponsor ufficiale della Liga spagnola, secondo un report

Con la pubblicazione di FIFA 23 avrà fine l'accordo che perdurava da quasi 30 anni tra Electronic Arts e la FIFA. Con il passaggio a EA Sports FC fissato alla fine del 2023, sembra che il publisher videoludico si stia già muovendo per stringere nuove collaborazioni in vista della prossima incarnazione della simulazione calcistica.

Stando ad un report di Marca, EA Sports prenderà il ruolo di Santander come sponsor principale del campionato della Liga, in cui figurano club blasonati come il Barcellona, Real Madrid, l'Atletico Madrid e altri ancora. Secondo quanto riferito, Electronic Arts pagherà 30 milioni di euro all'anno per la sponsorizzazione, che inizierà all'inizio della stagione 2023/24 e vedrà il campionato rinominato "La Liga EA Sports". La Liga ha precedentemente confermato che l'accordo stretto con Santander sarebbe stato sciolto, e sembra che una nuova partnership sia già stata trovata.



EA ha già promosso il suo marchio EA Sports con un accordo di sponsorizzazione con la Premier League inglese. Dal 2016, EA Sports è apparso nel branding, sui premi dei giocatori e sulle divise degli arbitri.



Il nuovo accordo arriverà in un momento chiave per lo sviluppo del marchio di Electronic Arts, con il 2023 che vedrà l'arrivo del primo gioco di calcio di EA Sports slegato dal marchio FIFA.

Dopo l'uscita di FIFA 23 entro la fine dell'anno, EA rinominerà i suoi giochi di calcio sotto il brand EA Sports FC. EA ha promesso che, nonostante i cambi a livello di franchise, la sua prossima simulazione calcistica conterrà numerose licenze e la solita mole di contenuti.