EA SPORTS F1 24, l'edizione fisica in preordine su Amazon per console e PC

Siete pronti ad accendere la passione per il campionato ufficiale di F1 2024 e ritornare in pista a bordo di una monoposto del campionato mondiale? Il nuovo capitolo dedicato al campionato ufficiale F1 2024 è in arrivo e Amazon apre i preordini delle edizioni fisiche per console e PC.

Il titolo è in arrivo il 31 maggio ed è preordinabile al prezzo di 69,99 euro per PC o 79,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X nella sua edizione Standard. Preordinando il gioco saranno inclusi anche dei bonus preorder: 5.000 PitCoin e d ilPacchetto iniziale F1 World.

Di seguito i link per preordinare la versione Standard:

In questa nuova versione del gioco sarà possibile giocare una nuova modalità Carriera Pilota, con un modello di guida più realistico, una fisica migliorata che offre una varietà di stili di guida che influenzeranno direttamente le prestazioni dell'auto e le strategie per affrontare le gare.

Al momento le informazioni che abbiamo sul nuovo gioco sono molto risicate, attendiamo il reveal previsto in aprile per ottenere maggiori dettagli.

Vi segnaliamo inoltre che è possibile risparmiare ben 15 euro per preordinare il gioco, solamente caricando la prima foto su Amazon Photos a questo link. Una volta ottenuto il buono di Amazon sarà possibile spenderlo anche per preordinare EA SPORTS F1 24.