EA Sports FC 24: 1,6 miliardi di partite e 4 miliardi di gol segnati nei primi 24 giorni!

Lo strepitoso successo commerciale di EA Sports FC 24 viene rappresentato in maniera plastica dalle incredibili statistiche della community condivise da Electronic Arts con tutti i dati raccolti dalle partite disputate nei 24 giorni di lancio.

I milioni di appassionati dell'ormai ex serie di FIFA hanno colto l'occasione offertagli da EA Sports FC 24 per stracciare ogni precedente record di lancio della simulazione calcistica. Nei 24 giorni successivi al lancio, gli utenti di EA Sports FC 24 hanno disputato qualcosa come 1,6 miliardi di partite e segnato la bellezza di 4,1 miliardi di gol, coinvolgendo oltre 200 nazioni in quello che, a tutti gli effetti, può essere definito come un 'festival videoludico internazionale' che ha attraversato l'intero pianeta.

Di particolare interesse sono anche le statistiche sui marcatori più 'frequenti' (Darwin Nunez, Ansu Fati ed Erling Haaland), sulle squadre di club più popolari (Barcellona, Chelsea e Arsenal), sui calciatori più acquistati nella Carriera (Mbappé, Jesus Corona e Alphonso Davies) e sulle leghe più selezionate in modalità Ultimate Team (Premier League, LaLiga, Bundesliga e Serie A).

In calce alla notizia trovate il post condiviso su Twitter/X dai curatori dei profili social di EA Sports FC 24 Italia che mostra l'infografica con le statistiche della community, ma prima vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su EA Sports FC 24 e il nuovo look di Ultimate Team.