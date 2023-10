EA Sports FC 24 in 8D al ritmo dei Rolling Stones con la colonna sonora su Spotify

Sullo sfondo delle ottime vendite UK di lancio di EA Sports FC 24, Electronic Arts invita i giocatori del simulatore calcistico a celebrarne l'approdo su PC e console ascoltando la colonna sonora su Spotify.

A partire dalla prima settimana di ottobre, gli utenti di Spotify possono immergersi nelle atmosfere del kolossal calcistico di EA Sports con annunci audio 8D in grado di mettere gli ascoltatori nella prospettiva del giocatore per immergerli nell'esperienza offerta da EA Sports FC 24.

L'iniziativa lanciata da Electronic Arts sfrutta così la tecnologia 8D di Spotify che crea la sensazione di un audio surround. La campagna promozionale coinvolgerà l'Italia e tanti altri Paesi, come gli USA, il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Giappone e la Spagna.

Per l'occasione, sia EA che Spotify consigliano ai propri utenti di ascoltare la colonna sonora ufficiale di EA Sports FC 24, una soundtrack che riflette appieno le sonorità del 'World's Game' promosso da Electronic Arts. La colonna sonora annovera oltre 100 artisti di tutto il mondo, una selezione eterogenea che abbraccia stili, generi e generazioni diverse, dai Major Lazer a The Blessed Madonna passando per i Rolling Stones. Tra le altre superstar figurano Jack Harlow e la vincitrice del Latin Grammy Award Karol G. La playlist include inoltre artisti emergenti come il cantautore Sid Sriram, il duo alt-rock Whenyoung, il rapper KayCyy, brani inediti del produttore Barry Can't Swim ft. Surya Sen, Baby Mala e molti altri.