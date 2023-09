EA Sports FC 24 accesso anticipato: quando inizia e come giocare prima?

EA Sports FC 24 mantiene la tradizione di FIFA: anche il nuovo gioco di calcio Electronic Arts avrà l’accesso anticipato per permettere ai giocatori di iniziare a giocare sette giorni prima della data di lancio ufficiale. Ma come far per giocare prima a EA Sports FC 24?

Se siete abbonati EA Play potete provare la versione completa per 10 ore dal 22 settembre, mentre se siete iscritti a EA Play Pro (solo su PC) avrete accesso dallo stesso giorno a EA Sports FC 24 EA Play Pro Edition, versione speciale del gioco con alcuni bonus digitali inclusi.

Non siete abbonati a EA Play? Non disperate perché potete comunque giocare prima del lancio prenotando EA Sports FC 24 Ultimate Edition in formato digitale (in vendita su Steam, Epic Games Store, Xbox Store e PlayStation Store al prezzo di 109.99 euro): questa edizione garantisce fino a 7 giorni di accesso anticipato e include in aggiunta anche 4.600 FC Points, Campagna Nike Ultimate Team, Divisa e prestito Nike Ultimate Team, 1 giocatore TOTW Ultimate Team e tutti i bonus di EA Sports FC 24 Standard Edition. Se avete effettuato il preordine entro il 22 agosto riceverete anche un Eroe UCL per Ultimate Team.

Ricapitolando dunque: per giocare prima degli altri a EA Sports FC 24 vi basterà prenotare la Ultimate Edition o in alternativa abbonarvi a EA Play (versione di prova 10 ore dal 22 settembre) o EA Play Pro su PC (versione completa dal 22 settembre). EA Sports FC 24 esce il 29 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.