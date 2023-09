EA Sports FC 24 è appena arrivato: offerte Esselunga sotto il prezzo di listino

E' appena arrivato EA Sports FC 24 di Electronic Arts, il nuovo videogioco di calcio esce oggi venerdì 29 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. La bella notizia? Da Esselunga è già in offerta sotto il prezzo di listino, con uno sconto piuttosto interessante che vi permetterà di risparmiare sin dal day one.

Come parte del volantino Offerte Tech Esselunga, nei supermercati della catena trovate EA Sports FC 24 per PlayStation 4 in sconto a 69.99 euro invece di 79.99 euro, normale prezzo al pubblico consigliato. Un risparmio quindi di dieci euro su un gioco appena arrivato nei negozi, sicuramente uno sconto corposo per chiunque voglia acquistare EA Sports FC 24.

L'offerta è valida fino al 25 ottobre nei seguenti punti vendita Esselunga, non tutti supermercati hanno un reparto dedicato a tech e gaming ma l'elenco degli store aderenti è lunghissimo e include negozi in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e tantissime altre regioni d'Italia.

Si tratta, come detto, di una buona occasione di risparmio su EA Sports FC 24, dal volantino l'unica versione in sconto è la Standard Edition per PlayStation 4, al momento non sembrano essere previste promo sulle versioni per PlayStation 5, Nintendo Switch o console Xbox.