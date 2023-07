EA Sports FC 24 supporta il cross-play? Come funziona?

Bello giocare contro la CPU, ma neppure l'IA più ostica è in grado di regalare il brivido di una partita multigiocatore contro un avversario in carne e ossa. EA Sports lo sa bene, dunque negli ultimi anni s'è adeguata agli standard offrendo nei suoi giochi il cross-play permettendo agli utenti di sfidarsi senza distinzioni di piattaforma.

C'è il cross-play in EA Sports FC 24?

Rispondiamo immediatamente alla vostra domanda confermando che sì, EA Sports FC 24 supporterà il cross-play, ciò significa che i giocatori di diverse piattaforme possono fare squadra o sfidarsi tra loro.

In EA Sports FC 24 la funzionalità è ancor più potente rispetto al passato, dal momento che sarà disponibile anche nelle modalità Club, Stagione Co-Op, Volta Football (Arcade, Squads) e Ultimate Team Co-Op (Squad Battles, Rivals Friendlies), oltre che nelle modalità Ultimate Team (Rivals, Champions, Online Draft, Online Friendlies, Play a Friend), Amichevoli Online e Stagioni Online già supportate dai precedenti episodi della serie.

Come funziona? Ci sono delle limitazioni?

All'avvio del gioco, il Cross-Play è abilitato di default, in compenso può essere disabilitato in qualsiasi momento. Come negli anni scorsi, si appoggia al piattaforma EA Social per funzionare. Attraverso di essa è possibile rintracciare, invitare e gestire tutti gli amici presenti sulle differenti piattaforme di gioco. Bisogna tuttavia specificare che il Cross-Play non è totale, bensì limitato alle piattaforme della medesima generazione. I giocatori PS5, Xbox Series X|S e PC, tutti dotati di HyperMotionV Technology, possono sfidarsi e giocare assieme, restando tuttavia separati dal pool composto dagli utenti PS4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch, dal canto suo, non supporta alcuna funzionalità Cross-Play, ciò significa che gli utenti della grande N possono giocare solamente tra di loro.