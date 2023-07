EA Sports FC 24 ha Hypermotion e upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X|S?

La presentazione ufficiale della cover della Ultimate Edition di EA Sports FC 24 offre ad Electronic Arts l'opportunità di fornire degli importanti chiarimenti sulla presenza o meno di Hypermotion e Dual Entitlement.

Tenuta a battesimo con la versione di FIFA 22 per piattaforme dell'attuale generazione, la tecnologia Hypermotion rappresenta l'insieme di sistemi adottati dagli sviluppatori di EA Canada per rendere ancora più realistica l'esperienza di gioco offerta ai fan della serie.

Il grande lavoro svolto in questi anni da Electronic Arts per evolvere e affinare questa tecnologia proseguirà anche in EA Sports FC 24, come confermano i loghi presenti in calce alla copertina della Ultimate Edition. La nuova versione di Hypermotion, di conseguenza, dovrebbe puntare a offrire un gameplay ancora più immersivo, con animazioni sensibilmente più responsive, delle interazioni più avanzate tra i calciatori, dei contrasti più fisici e una maggiore reattività nella gestione del possesso palla.

Anche per quanto concerne il sistema Dual Entitlement di EA, la copertina della versione per collezionisti di EA Sports FC 24 ne conferma la presenza all'interno del titolo: gli acquirenti del simulatore calcistico su PS4 e Xbox One potranno perciò ottenere gratuitamente l'upgrade alla versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S 'equivalente' (rimanendo cioè nella medesima famiglia di console).