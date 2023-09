EA Sports FC 24 in bundle con PS5: data e prezzo svelati da un noto leaker

L'esordio dell'atteso EA Sports FC 24 è previsto per il 29 settembre 2023 su PC e tutte le console attualmente disponibili sul mercato, ma per la versione PlayStation 5 ci sarebbero ulteriori interessanti piani di distribuzione, stando a quanto rivelato da un famoso ed affidabile leaker.

L'insider Billbil-kun afferma che un bundle PS5 con incluso EA Sports FC 24 è in programma e dovrebbe essere disponibile sempre a partire dal prossimo 29 settembre, in concomitanza con l'uscita ufficiale del gioco. Il leaker aggiunge inoltre che i bundle riguarderebbero sia la versione standard con lettore ottico della console Sony, sia la sua controparte solo digitale, i cui prezzi dovrebbero essere rispettivamente di 619,99 euro e di 519.99 euro.

Come già accaduto con precedenti iniziative analoghe, il gioco incluso nella confezione sarebbe in versione digitale da riscattare tramite codice, al quale si aggiunge un ulteriore codice per riscattare alcuni contenuti legati ad Ultimate Team: nello specifico si parla di tre giocatori iconici in prestito per cinque partite ed un Rare Gold Players Pack. Per il momento manca una conferma ufficiale e dunque le informazioni diffuse da Billbil-kun vanno prese con le pinze, ma non sono da escludere novità concrete già nei prossimi giorni dato l'avvicinarsi del lancio. Restando sempre in tema di leak, sarebbero stati anche svelati i rating dei 50 migliori giocatori di EA Sports FC 24.

Parlando di valutazioni, i rating di Ronaldo e Messi sono in declino in EA Sports FC 24 rispetto agli standard a cui ci hanno abituato in passato.