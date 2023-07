EA Sports FC 24, la Carriera senza più segreti: data e ora del reveal ufficiale

Dopo aver offerto una panoramica del gameplay di EA Sports FC 24, la compagnia nordamericana si approfonda ulteriormente nella nuova iterazione della simulazione calcistica per parlare della Carriera, da sempre una delle modalità più apprezzate degli utenti.

La presentazione ufficiale della Modalità Carriera è praticamente dietro l'angolo, essendo prevista per le ore 16:58 di domani lunedì 31 luglio. EA Sports ha già fissato l'appuntamento su YouTube, consentendo l'attivazione della notifica a tutti gli interessati che non vogliono rischiare di arrivare tardi alla premiere. La descrizione del video, tra l'altro, svela i contenuti principali della diretta, che verterà sia sulla Carriera Giocatore sia sulla Carriera Tecnico.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che EA Sports ci ha già anticipato qualcosina in occasione del reveal del gameplay di FC 24 dello scorso 13 luglio. Tra le novità di quest'anno spiccano la nuova funzionalità Agente Giocatore, un sistema di personalità rivisto, l'implementazione dei nuovi Stili di gioco nella Carriera Giocatore e un maggior controllo sulle tattiche e l'allenamento nella Carriera Tecnico. La diretta, probabilmente, approfondirà tutti questi argomenti.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che EA Sports FC 24 verrà lanciato su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch il 29 settembre 2023. Se non l'avete ancora fatto, consultate la lista completa degli stadi già confermati per EA Sports FC 24.