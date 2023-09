EA Sports FC 24: come avere 10 ore di gioco con EA Play?

EA Sports FC 24 esce oggi su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts è disponibile ora nei negozi fisici e digitali su tutte le piattaforme. Siete ancora indecisi sull'acquisto? Non preoccupatevi perché potete giocare a EA Sports FC 24 per 10 ore sulla piattaforma EA Play.

Tutto quello che dovete fare è abbonarvi a EA Play dal sito ufficiale cliccando su "Unisciti Ora" oppure direttamente dagli store di Xbox e PlayStation cercando e installando l'app EA Play Hub.

Al momento di effettuare il login vi verranno chiesti i dati della vostra iscrizione EA Play, se non siete abbonati potete farlo optando per uno dei piani previsti, ovvero mensile (3.99 euro) o annuale (24.99 euro), in quest'ultimo caso risparmiando il 48% sull'abbonamento per dodici mesi. Su PC invece potete abbonarvi a EA Play Pro a 14.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno (risparmiando il 44% rispetto al singolo abbonamento mensile per dodici mesi).

Siete già abbonati a EA Play? Perfetto, in questo caso vi basterà aprire l'applicazione EA Play e cercare EA Sports FC 24 (dovreste trovarlo anche in home page sugli store digitali tra i giochi in evidenza) per lanciare la versione completa, giocabile per un totale di 10 ore (attenzione, il tempo scorre anche se lasciate il gioco aperto in background, quindi ricordatevi di chiudere l'applicazione per non sprecare il tempo residuo).

Siete abbonati EA Play PRO? Meglio ancora, perché avrete accesso alla versione completa di EA Sports FC 24 EA Play Pro Edition, una edizione esclusiva che include alcuni bonus digitali.

Ricapitolando dunque: non esiste una demo gratis di EA Sports FC 24 ma se siete iscritti a EA Play potete provare il gioco completo per un massimo di 10 ore prima di acquistarlo, magari in sconto: da Esselunga EA Sports FC 24 è in offerta già nel giorno del lancio!

Siete ancora indecisi? In questo caso vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di EA Sports FC 24 per farvi una idea sui punti di forza e sulle mancanze del nuovo videogioco di calcio.