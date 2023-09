EA Sports FC 24: come aggiornare gratis da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X

Il momento del calcio spettacolo EA si fa sempre più vicino. Il coro degli stadi di tutto il mondo si fa intenso, mentre urla all’unisono per l’arrivo imminente del popolare gioco e-sportivo che dovrebbe ridefinire i paradigmi del calcio videoludico, come visto dalle nostre prime impressioni dopo aver giocato EA Sports FC 24 prima della recensione.

Con alcuni mesi di anticipo rispetto al day one del prodotto, vi è stato anche modo di poter osservare quelli che sono tutti i contenuti e i bonus preordine delle edizioni Standard e Ultimate di EA Sports FC 24. Una domanda frequente tuttavia riguardo le edizioni current gen e old gen, sono in molti a chiedersi se si può aggiornare gratis EA Sports FC 24 dalla versione PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X.

La risposta al suddetto interrogativo è positiva: grazie al Dual Entitlement vi basterà avviare la vostra copia di EA Sports FC 24 per console di vecchia generazione (PS4 o Xbox One) su PS5 o Xbox Series X per dar il via al download automatico dell'edizione next-gen, senza costi aggiuntivi.



In altre parole, se cambiate console non ci sarà bisogno di ricomprare il gioco, ricordatevi però che il Dual Entitlement funziona solamente sulla stessa famiglia di piattaforme, dunque non potete comprare la versione PS4 di EA Sports FC 24 e poi aggiornare all'edizione Xbox Series X. Il Dual Entitlement è disponibile per le copie Standard Edition e Ultimate Edition acquistate in versione fisica o digitale.