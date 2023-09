EA Sports FC 24: Come annullare un passaggio o un tiro

Dopo aver dato uno sguardo a come giocare in Accesso Anticipato su EA Sports FC 24, è ora il momento di scoprire - o perfezionare - una tecnica che ha un suo valore tattico: l'interruzione dei tiri o passaggi. Cancellare le relative animazioni può cogliere di sorpresa anche gli avversari più ostici.

Tecnica generale

Ci saranno momenti in partita in cui potremmo avere bisogno di fermare del tutto un passaggio o un tiro. In EA Sports FC 24 si tratta, per fortuna, di un'azione non difficile da eseguire.

Per cancellare un passaggio o un tiro generico, ci basterà premere L2 su console Playstation o LT su console Xbox, in combinazione rispettivamente con R2 o RT. Occhio al tempismo e a eventuali latenze. Dopodiché, manteniamo il controllo e il possesso della palla per proseguire in qualunque azione abbiamo in mente.

Annullare un mossa specifica

Negli scontri 1 contro 1, poter annullare un'abilità specifica può regalarci un importante vantaggio strategico. Ipotizziamo di aver già premuto il tasto per iniziare a eseguire la mossa in questione e di volerla bloccare.

Se vogliamo interrompere l'animazione legata alla mossa, dovremo premere R2+L2 su console Playstation, oppure RT+LT su piattaforme Xbox. Questa mossa influisce sul movimento e può confondere il tempismo del difensore.

Annullare un tiro potente

La finta per eccellenza è la cancellazione di un imminente tiro potente, ottima per confondere un avversario e coglierlo alla sprovvista. Il tiro in porta è la mossa definitiva e si può preparare premendo R1+L1 su PlayStation, o RB+LB su Xbox, quindi si può attivare rispettivamente con Cerchio o B.

Prima che il tiro sia pienamente caricato, premiamo rapidamente R2+L2 su console Playstation, oppure RT+LT su piattaforme Xbox. Così facendo, troncheremo l'animazione e sorprenderemo l'avversario con una mossa diversa rispetto a quella che si aspettava.

