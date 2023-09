EA Sports FC 24: come creare una squadra top spendendo poco

Ci sono alcuni ostacoli naturali quando si inizia un nuovo gioco o, nel caso di EA Sports FC 24, quando si vuole creare da zero la propria squadra nelle fasi iniziali del gioco. Ecco un suggerimento per avere un ottimo Starter Team a basso costo.

Tenendo in considerazione un budget ridotto e ipotizzando di dover comprare tutti i giocatori da zero, con la squadra che vi suggeriamo di seguito non dovreste sborsare più di 15.000 Punti FC. Scopriamo qual è lo Starter Team che rientra in queste caratteristiche.

EA Sports FC 24 miglior squadra per iniziare

Se ci troviamo agli esordi di EA Sports FC 24, la squadra che vi proponiamo qui sotto è una delle migliori il termini di rapporto qualità-prezzo con cui iniziare la vostra avventura calcistica.

Portiere : Ivan Provedel 82 (Lazio)

: Ivan Provedel 82 (Lazio) Terzino sinistro : Carson Pickett 82 (Racing Louisville)

: Carson Pickett 82 (Racing Louisville) Difensore centrale sinistro : Rafael Toloi 80 (Bergamo Calcio Atalanta)

: Rafael Toloi 80 (Bergamo Calcio Atalanta) Difensore centrale destro : Giorgio Cheillini 80 (LA Galaxy)

: Giorgio Cheillini 80 (LA Galaxy) Terzino destro : Kelley O'Hara 83 (NJ/New York Gotham)

: Kelley O'Hara 83 (NJ/New York Gotham) Centrocampo sinistro : Jessie Fleming 80 (Chelsea)

: Jessie Fleming 80 (Chelsea) Centrocampo centrale : Jordan Knobbs 81 (Aston Villa)

: Jordan Knobbs 81 (Aston Villa) Centrocampo destro : Jorginho 83 (Arsenal)

: Jorginho 83 (Arsenal) Ala sinistra : Caitlin Foorde 84 (Arsenal)

: Caitlin Foorde 84 (Arsenal) Ala destra : Barbara Bonansea 83 (Juventus)

: Barbara Bonansea 83 (Juventus) Attaccante: Jessica McDonald 79 (Racing Louisville)

Anche se la chimica complessiva di questo Starter Team non è al massimo, la compresenza di ottimi elementi in campo compenserà grandiosamente questo difetto, che peraltro noteremo solo se scenderemo sotto i 16 punti. Se preferite dare uno sguardo ad altri giocatori, date un'occhiata alla nostra guida dedicata ai calciatori con il maggior Potenziale di Crescita in EA Sports FC 24.

La squadra proposta qui sopra strizza l’occhio al nostro portafogli senza rinunciare alle prestazioni sul campo. Abbiamo, infatti, giocatrici come Jessie McDonald, che è una vera e propria bomber. Pur non avendo le valutazioni di Erling Haaland, possiede tutte le carte in regola per essere una grande attaccante. Ha solo una valutazione settimanale a tre stelle, ma ricordiamoci della nuova meccanica delle Evoluzioni in EA Sports FC 24.

Possiamo contare, inoltre, su Barbara Bonansea, un’ala della Juventus che può giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra. Pur essendo un po’ carente in difesa, possiede tre stili di gioco nella propria carta base, configurandosi come un’ala molto dinamica.

In centrocampo abbiamo Jorginho. Nonostante il calo delle valutazioni, è sottovalutato e sottostimato per le sue qualità, perciò possiamo approfittare per aggiungere ai nostri ranghi un giocatore in grado di raggiungere buone velocità e configurare più stili di gioco.

In difesa, infine, possiamo piazzare Giorgio Chiellini. Non spicca in velocità, ma è un baluardo. Ha cinque stili di gioco che lo rendono difficile da eguagliare, soprattutto come difensore di copertura. In più, Chiellini può migliorare con l’evoluzione Guardiano veloce, che gli conferirà 15 punti in più di velocità, cambiando completamente la carta.