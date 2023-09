EA Sports FC 24, come si esulta? La lista delle nuove esultanze disponibili

Che sia decisivo per la vittoria o totalmente inutile ai fini del risultato finale, il gol merita di essere celebrato a dovere. Per questo motivo le simulazioni calcistiche di EA Sports offrono ai propri utenti di esibirsi in una serie di esultanze, e in questo senso il nuovo FC 24 non è da meno.

EA Sports FC 24 ha introdotto una serie di nuove esultanze ispirandosi alle iconiche celebrazioni dei giocare più famosi dell'attuale scena calcistica internazionale. Se volete far innervosire oltremodo i vostri avversari dopo avergli rifilato un gol, ecco come dovete fare.

La lista delle nuove esultanze di EA Sports FC 24

Alcune delle nuove esultanze, seppur ispirate a quelle tipiche di alcuni specifici calciatori reali, in EA Sports possono essere eseguite da chiunque. Altre, invece, sono caratteristiche e possono essere attivate solamente da alcuni specifici giocatori.

Eseguibili da tutti

Simulazione : L2 / LT + Spingi la leva destra due volte a sinistra

: L2 / LT + Spingi la leva destra due volte a sinistra Cat Scratch : L1 / LB + Spingi la leva destra due volte a sinistra

: L1 / LB + Spingi la leva destra due volte a sinistra Saluto : L1 / LB + R3 / RS

: L1 / LB + R3 / RS Rock On : L2 / LT + R3 / RS

: L2 / LT + R3 / RS Workout : L2 / LT + Quadrato / X

: L2 / LT + Quadrato / X All Ears : L1 / LB + Triangolo / Y

: L1 / LB + Triangolo / Y Guns Out : L1 / LB + Quadrato / X

: L1 / LB + Quadrato / X No Agility : L2 / LT + Gira una volta la leva analogica destra in senso antiorario

: L2 / LT + Gira una volta la leva analogica destra in senso antiorario No Look: R1 / RB + Gira due volte la leva analogica destra in senso orario

Esultanze caratteristiche



Cristiano Ronaldo : X / A solo con Ronaldo

: X / A solo con Ronaldo Antoine Griezmann : X / A solo con Griezmann

: X / A solo con Griezmann Samantha Kerr : X / A solo con Kerr

: X / A solo con Kerr Mohamed Salah : X / A solo con Salah

: X / A solo con Salah Ashley Barnes: X / A solo con Barnes

Oltre a quelle elencate fin qui, EA Sports ha previsto anche una serie di esultanze eseguibili in caso di gol all'ultimo minuto. In questi casi, non dovete far altro che correre in direzione della bandierina del calcio d'angolo, del vostro allenatore oppure ancora delle telecamere televisive.