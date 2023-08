EA Sports FC 24 come gira su Nintendo Switch? Trapela un video gameplay

Come sappiamo, l'edizione Nintendo Switch di EA Sports FC 24 non sarà un gioco Legacy come i passati capitoli di FIFA. Un partecipante alla Closed Beta del nuovo simulatore calcistico di EA Sports ha così deciso di soddisfare la curiosità della community con un video gameplay tratto, appunto, dalla versione Switch.

Il filmato in questione (lo trovate in calce alla notizia) mostra la sequenza offscreen della partita Barcellona - Manchester City disputata su Nintendo Switch. La scena di gameplay condivisa sui social, è bene precisarlo, proviene da una sessione di beta testing a porte chiuse, di conseguenza potrebbe non essere rappresentativa dell'esperienza grafica e ludica del titolo finale.

Sul fronte dei contenuti, ricordiamo comunque che la versione Switch di EA Sports FC 24 utilizzerà il Frostbite Engine e adotterà gli stili di gioco ottimizzati da Opta che contribuiscono a rendere più immersiva e realistica l'esperienza da vivere negli oltre 30 campionati su licenza presenti nel titolo, per un totale di più di 700 squadre e 19.000 calciatori.

La versione nintendiana di EA Sports FC 24 proporrà anche una modalità Ultimate Team completa, con tanto di Evoluzioni, calcio femminile, Rivals, Squad Battles, sfide di Champions, Amichevoli, Club e Volta Football. Il lancio di EA Sports FC 24 è previsto per il 29 settembre su Switch, PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale su EA Sports FC 24, la nuova era dei giochi di calcio dopo FIFA.